Tendo registado um recorde de vendas no Velho Continente, a Kia aproveitou o momento para revelar novos detalhes da estratégia para a Europa.

Contas feitas, a Kia conseguiu que 6% das suas vendas na Europa fossem de veículos elétricos durante o primeiro trimestre de 2020. Um resultado encorajador para a casa coreana que aproveitou o ensejo para revelar novos detalhes do “Plano S” da Kia para o Velho Continente.

Este plano estratégico de médio e longo prazo entrou em vigor no início de 2020 e tem como objetivo, declarado pela Kia, de “alcançar gradualmente uma posição de liderança no futuro da indústria automóvel, abrangendo não só a eletrificação, mas também a conectividade e a autonomia.” Enfim, o Plano S é a forma da Kia encetar a viagem de desvio do negócio centrado nos automóveis com motor de combustão interna para a popularização dos modelos elétricos.

O primeiro impacto do Plano S já está a devolver resultados, com 75% de crescimento de vendas de modelos elétricos, chegando às 6811 unidades, ou seja, um avanço de 6% do total das vendas europeias entre janeiro e março e 2,9% de aumento face ao período homólogo de 2019.

Para alcançar os seus objetivos, a Kia planeia lançar nada menos de 11 EV globalmente até 2025, distribuídos por vários segmentos – incluindo veículos de passageiros, SUV e MPV. O primeiro dos Kia EV de última geração será introduzido na Europa em 2021, com uma construção baseada numa plataforma dedicada, especificamente concebida para acomodar tecnologias e um grupo motopropulsor elétrico. Para além do design de crossover, quer oferece uma experiência direcionada para o futuro. Irá ainda disponibilizar uma autonomia superior a 500 km com um só carregamento, para além de carga de alta velocidade, inferior a 20 minutos.

Após a estreia do modelo elétrico em 2021, a Kia Motors Europe será ainda a primeira a lançar muitos dos futuros EV que depois serão comercializados a nível global pela marca. Cada nova gama que futuramente for lançada na Europa oferecerá pelo menos uma versão eletrificada (semi-híbrida, híbrida, híbrida plug-in ou elétrica.

Após o lançamento do seu primeiro modelo concebido de raiz para ser um EV, a Kia vai introduzir outros veículos de zero emissões a partir de 2022, com designs. Oferecerão capacidades de carregamento de 400 ou 800 V, permitindo carregamentos rápidos ou ultrarrápidos, consoante os diferentes tipos de compradores nas diversas gamas.

O plano é alcançar um volume de vendas anual de 500 mil veículos totalmente elétricos EV à escala global até 2026, e que sejam responsáveis por mais de 20% das suas vendas na Europa dentro do mesmo prazo.

Emilio Herrera, COO da Kia Motors Europe, lembrou que “muitos dos novos EV da Kia serão disponibilizados na Europa, que neste momento é o mercado mais importante para o aumento de vendas de EV à escala mundial. O sucesso de vendas inicial dos nossos EV atuais, os novos e-Niro e e-Soul, é um grande incentivo para nós. Estes dois modelos obtiveram uma boa receção por parte dos consumidores de todo o continente. Ano após ano, desde 2015, as vendas dos EV da Kia têm vindo a aumentar, numa tendência que surge agora reforçada pelos nossos modelos de última geração”.