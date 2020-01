Kia revela novos Ceed Sportswagon e Xceed com motorização híbrida Plug In Os primeiros modelos híbridos da Kia terão como base o Ceed Sportswagon e o Xceed e estarão disponíveis a partir de abril. motores AutoMais motores/kia-revela-novos-ceed-sportswagon-e-xceed-com_5e205e7ba9699e1bdffb578b





Os primeiros modelos híbridos da Kia terão como base o Ceed Sportswagon e o Xceed e estarão disponíveis a partir de abril.

Ambos os modelos estão equipados com o bloco 1.6 litros a gasolina com um motor elétrico de 44,5 kW e uma bateria de 8,9 kWh. Contas feitas, são 140 CV e 264 Nm de binário, o que permite uma aceleração 0-100 km/h em 10,8 segundos para a carrinha e 11 segundos para o crossover. Ambos estão equipados com uma caixa automática de dupla embraiagem com seis velocidades e não com uma caixa CVT como é comum nos híbridos. Com um sistema de regeneração que aproveita a energia recuperada pela travagem e pela desaceleração, permite que a autonomia em modo elétrico seja de 60 km para o Ceed Sportswagon e 58 km para o Xceed. Ambos recarregam a bateria em 2h15m num carregador de 3,3 kW. A Kia não forneceu valores para o consumo e emissões de CO2, mas acredita-se que o CO2 esteja bem abaixo das 50 gr/km.

Estas versões híbridas “Plug In” possuem uma grelha dianteira “tiger nose” fechada para ajudar a aerodinâmica. As jantes de liga leve também são novas ao passo que os para choques são mais refinados em termos aerodinâmicos. A porta de carregamento está no guarda lama dianteiro do lado esquerdo.

Os instrumentos são específicos e o sistema de info entretenimento tem agora um indicador de carga, sendo estas as maiores alterações. A bagageira de ambos os modelos perdeu capacidade: a Sportswagon cai de 600 para 437 litros, no Xceed cai de 426 para risíveis 291 litros, existindo em ambos os modelos um espaço dedicado para guardar os cabos de carregamento. O Ceed também receberá a versão PHEV no final de 2020.