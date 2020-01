Kia não vai vender o Seltos na Europa Confirmado para o mercado norte americano, o Seltos despertou o interesse de muitos europeus, mas a Kia acabou com o sonho. motores AutoMais motores/kia-nao-vai-vender-o-seltos-na-europa_5e0e13c8d1023a1c08cd6663





Confirmado para o mercado norte americano, o Seltos despertou o interesse de muitos europeus, mas a Kia acabou com o sonho.

Emilio Herrera, o COO da Kia na Europa, deixou claro que o Seltos não foi desenvolvido a pensar na Europa e, como tal, dificilmente seria vendável no Velho Continente. Emdeclarações ao “The Korean Car Blog”, o espanhol referiu que “o novo Kia Seltos não foi desenvolvido para a Europa, é um enorme sucesso nos EUA, mas na Europa temos modelos como o Sorento e o Sportage, pelo que não antevejo a ida do Seltos para a Europa, nem a necessidade desse lançamento. No entanto, tenho de destacar que é muito bom ter uma tão nova e alargada gama de produtos.”