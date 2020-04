Kia escolhe Won-Jeong Jeong como presidente da Kia Motors Europe A Kia Motors Europe anunciou a nomeação de Won-Jeong Jeong para presidente. motores AutoMais motores/kia-escolhe-won-jeong-jeong-como-presidente_5e87095e9d64b9194adc0d72





O novo presidente supervisionará o lançamento da nova identidade da Kia na Europa, através do qual a marca pretende aumentar a perceção de liderança, sobretudo entre os “millennials” e a “geração Z”. Este é um dos princípios do “Plano S”, estratégia de médio-longo prazo da Kia, através do qual tenciona alcançar uma posição de liderança na indústria automóvel do futuro.

O executivo coreano chega à presidência da Kia Motors Europe após desempenhar numerosos cargos de chefia. Tendo iniciado a sua carreira no Hyundai Motor Group, em 1992, mais recentemente desempenhou as funções de Vice-Presidente do Grupo de Planeamento de Negócios Global (Global Business Planning Group), na Coreia e, antes disso, foi Presidente da Kia Motors Russia. Nos últimos anos, contribuiutambém fortemente para as vendas da Kia na Europa, ao ocupar cargos naKia Motors UK e na Kia Motors Europe.

Won-Jeong Jeong afirmou: “A nossa identidade de marca e de design de produto está a ser reformulada, com o objetivo de superarmos as expectativas dos nossos clientes-alvo. O mercado europeutem vindo a desempenhar um papel importante nos esforços da Kia à escala mundial no sentido de popularizar a eletrificação, os serviços de mobilidade, a conectividade e a condução autónoma, e é com grande entusiasmo que vou trabalhar com os meus colegas da Europa para melhorarmos ainda mais o desempenho da marca nestas áreas”.