Para assinalar o fim do confinamento devido à pandemia de Covid-19, a Kia Portugal decidiu lançar uma campanha denominada “Power Deals”.

No fundo é uma campanha com descontos que vão dos 2.650 aos 11.500 euros, que se junta á oferta de 8 anos de garantia para todos os modelos vendidos até ao final de junho. A campanha “Power Deals” já está disponível para consulta no sítio da Kia Portugal, em www.kia.pt, e inclui as gamas Picanto, Rio, Stonic, Ceed, Ceed SW, Proceed, Niro, Sportage e Sorento, com os preços especiais a incidirem em viaturas atualmente disponíveis na rede de concessionários da marca no nosso país.

João Seabra, diretor-geral da empresa, resume assim esta iniciativa. “Durante as duras semanas de confinamento, os concessionários deram provas de um esforço e de uma capacidade de resiliência notáveis ao manterem as suas oficinas operacionais, prestando um serviço fundamental à mobilidade dos clientes, nomeadamente aqueles profissionais que não podiam parar. Agora, todos estão abertos também para vendas e sentimos, de semana para semana, desde o início de maio, mais movimento nos stands, onde estão a fazer-se cada vez mais propostas de venda. Por outro lado, os test-drives vão ser reiniciados a partir desta semana. Tudo isto são sinais de esperança que nos deixam ainda mais confiantes neste regresso à ‘nova normalidade’ e é por isso que apostamos agora no efeito multiplicador da campanha ‘Power Deals’”.

Recordar que a Kia lançou as vendas online com a operação Kia Vibe. Desde então, foram registadas 7 mil visitas com geração de interesse qualificado. Neste período de arranque, o Kia Vibe registou já as primeiras vendas finalizadas através da plataforma, uma para Leiria e duas para Sintra.