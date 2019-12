Jogadores do Real Madrid receberam os seus Audi novinhos em folha Patrocinadora do Real Madrid desde 2002, a Audi é a fornecedora oficial dos carros dos jogadores e equipa técnica e para a temporada 2019/2020, acabam de receber as suas novas montadas. motores AutoMais motores/jogadores-do-real-madrid-receberam-os-seus_5dfb82a5ab7e607966e4c095





Os jogadores e equipa técnica podem escolher o carro que desejarem da gama da Audi e Zinedine Zidane, técnico e ex-jogador da equipa “blanca”, escolheu um Audi RS3 Sportback, o mesmo carro escolhido por Karim Benzema e por Thibault Courtois. O primeiro escolheu o carro em preto, o segundo em branco e o terceiro em cinzento.

Sérgio Ramos escolheu um A8, enquanto que Vinicius Junior, ALvaro Odriozola, Marco Ascenso e Marcelo Vieira, decidiram ficar com o A7 Sportback. Raphael Varane foi o único que escolheu o SUV E-Tron. Já Dani Carvajal, Lucas Vasquez, Toni Kroos, James Rodrigues, Eden Hazard , Fede Valverde e Nacho Fernandez, escolheram o Q8 Coupé.

Curiosamente, o novo Q7 foi o modelo mais escolhido, com 11 jogadores a decidirem ficar com o SUV da casa alemã: Brahim Diaz, Luka Jovic, Alphonse Areola, Mariano Diaz, Liuka Modric, Eder Militão, Rodrygo Goes, Carlos Casemiro, Ferland Mendy, Gareth Bale e Isco Alarcon.