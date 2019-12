Jeep revela especificações do Renegade híbrido O Renegade híbrido “Plug In” estará à venda já em 2020 e a Jeep já revelou detalhes técnicos. motores AutoMais motores/jeep-revela-especificacoes-do-renegade_5df78e525d243b79b252369f





O Renegade híbrido “Plug In” estará à venda já em 2020 e a Jeep já revelou detalhes técnicos.

A Jeep quer vender muitos Renegade híbridos e por isso, como deixou claro Marco Pigozzi, o homem do marketing de produto da casa americana, durante uma apresentação de produto decorrida nos Alpes, “terá um preço agressivo.”

Tendo por base o atual carro, o Renegade híbrido terá como maiores diferenças a adição de um motor elétrico no eixo traseiro com 135 CV e que ocupa o espaço disponível no subchassis das versões 4×4 do modelo no eixo traseiro. A bateria, capaz de autorizar uma autonomia em modo elétrico de 50 km a uma velocidade máxima de 130 km/h, foi colocada no túnel central da plataforma e ocupa, ainda, algum espaço debaixo do banco traseiro. Com isso, o depósito de combustível, igualmente debaixo do banco, passou a ter 39 litros de capacidade, menos 16 litros que um Renegade a gasolina ou a gasóleo.

O motor térmico é um quatro cilindros turbo com 180 CV, que chegam ás rodas da frente através de uma caixa automática de seis velocidades (ao invés da habitual unidade de 9 relações). O motor dispõe de um gerador ativado pelo motor que ajuda a recarregar a bateria quando o carro está a travar ou a rodar à vela.

Caso opte por andar no modo puramente elétrico, o Renegade passa a ser um tração traseira. Se optar por andar apenas com o motor térmico, é um tração dianteira. No caso de usar o modo híbrido, o carro passa a ser um 4×4 com 240 CV, chegando dos 0-100 km/h em cerca de sete segundos. Há um modo que coloca a bateria em modo “hold” que permite preservar a bateria para depois andar em modo elétrico na cidade.

Graças a esta possibilidade de tração integral, o Renegade terá uma versão “Trail Rated” que será capaz, entre outras coisas, de passagens a vau de 60 cm. O Jeep Renegade não perdeu habitabilidade com esta operação, mas reduziu-se o espaço na bagageira, menos 15 litros devido aos sistemas eletrónicos de controlo. Outra nota curiosa: o carro pesa, apenas, 120 quilos mais que o Renegade diesel, algo interessante e que reforça a competitividade do carro.