Japonesa Sharp processa Tesla por infração de patentes e quer interrupção das vendas no Japão A tecnológica japonesa Sharp instaurou um processo por infração de patente contra a Tesla.





O processo que deu entrada no Tribunal de Tóquio alega que o sistema de comunicação móvel instalado nos Tesla Model 3, Model S e Model X, viola uma série de patentes propriedade da Sharp. É pedido que seja parada a venda dos modelos no Japão.

Não se sabe muito bem, quais são as patentes e que equipamento específico é que infringe as leis e está a ser usado pela Tesla. Acredita-se que seja parte do sistema de info entretenimento dos modelos.

A Sharp parece andar com muita atenção ao que outras empresas andam a fazer, já que a Tesla não foi a única sentir a fúria da marca japonesa. Há alguns dias, a Sharp colocou um processo à marca de televisões Vizio, reclamando que a TV de 70 polegadas que aquela marca vende infringe 12 das suas patentes. Nem a Sharp nem a Tesla comentaram o assunto.