A produção da Jaguar Land Rover (JLR) será recomeçada no dia 18 de maio em Solihull, no Reino Unido, bem como na Eslováquia e Áustria.

Entretanto, a JLR já vê uma recuperação das vendas de carros novos na China, com a fábrica operada em conjunto com a Changsu a funcionar desde meados de fevereiro.À medida que os países vão aliviando as medidas de distanciamento, e os concessionários vão reabrindo em todo o mundo, a JLR vai confirmando o reinício da produção nas suas outras fábricas.

A JLR está a desenvolver um protocolo para assegurar um regresso seguro ao trabalho, e irão adotar medidas rigorosas de distanciamento social em toda a empresa. Atualmente, estão a avaliar diversas medidas para assegurar que protegem e proporcionam a tranquilidade necessária aos colaboradores, quando comecem a regressar ao trabalho. A JLR continua a cumprir as diretrizes das autoridades competentes nos mercados onde comercializam os seus produtos.