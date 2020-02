Jaguar Land Rover recebe certificação de neutralidade carbónica das suas instalações Para celebrar a segunda certificação, consecutiva, da neutralidade carbónica das suas instalações, por parte da “Carbon Trust”, a Jaguar Land Rover efetuou uma tournée com o Jaguar i-Pace. motores AutoMais motores/jaguar-land-rover-recebe-certificacao-de_5e4564c3b34dee12adb8870c





A digressão zero emissões andou pelas suas instalações de desenvolvimento de produtos e fabrico, no Reino Unido, celebrando a obtenção, pelo segundo ano consecutivo, da certificação de neutralidade carbónica das suas operações.

A certificação da organização Carbon Trust é a consequência direta da transição da Jaguar Land Rover para o conceito “Destination Zero”.

Este reconhecimento é feito dois anos depois da marca ter alcançado, antecipadamente, o compromisso previsto para 2020 – levar a cabo operações de fabrico neutras em emissões de carbono, no Reino Unido.

O Jaguar I-PACE, totalmente elétrico, arrancou esta digressão em Gaydon e terminou em Halewood. Durante o percurso, visitou a sede da empresa, em Whitley, o refúgio dos Land Rover, em Solihull, as instalações de Castle Bromwich, em Birmingham – recentemente, adaptadas para lidar com os modelos eletrificados – e o Engine Manufacturing Centre (EMC) de Wolverhampton. Uma viagem de 228 km feita sem recarregamento do i-Pace.