Jaguar Land Rover lança linha de acessórios para uma "escapadinha perfeita"





Para aderir à última tendência no que toca à escapadinha perfeita, o primeiro que se tem de fazer é procurar o local ideal, aquele que vai fazer com que desliguem da rotina e do reboliço do dia-a-dia. Depois, há que contar com uma boa mala ou saco de fim-se-semana onde se possa levar a bagagem ideal e necessária para um descanso inesquecível. A Jaguar Land Rover apresenta algumas dicas, para a estrada com a coleção básica da marca, e acessórios cuidadosamente elaborados e pensados para qualquer tipo de viagem de estrada … e para todas as viagens.

Mala rígida média Jaguar (46,5x68x26 cm – preço: 335,60€)

Mala rígida de alto rendimento, seja qual for o destino da vagem: rigidez média com exterior em policarbonato, estrutura de alumínio e padrão repetido em forma de grelha na superfície frontal. Inclui fecho aprovado pela “Transportation Security Administration”, rodas multidirecionais e forro em tons vermelhos com padrão repetido. Compartimento porta objetos suspenso extraível para uma melhor organização.

Saco de viagem em pele Heritage Jaguar (pele – preço: 427€)

Para levar o espírito da tradição desportiva da JLR. Este saco de viagem elegante, em pele e tons preto, tem uma alça amovível com bandas de competição e um anagrama com o logotipo “Lozenge” com acabamentos em relevo.

Saco de Viagem Heritage (Azul Navy, 50×30 cm – preço: 116€)

Um saco de viagem com alça para ombro em azul escuro com reforço em branco. Fabricado em lona de enorme resistência, este saco da Land Rover tem o logotipo da Heritage bordado na parte da frente. É, sem dúvida, o saco ideal para os mais nostálgicos da família.

Saco de viagem em pele Land Rover (castanha, 40×18 cm – preço: 317,50€)

Saco de pele vintage fabricado em pele acetinada altamente flexível em tons castanhos, este saco é maleável em todos os aspetos. Ideal para escapadinhas de um dia. Tem asas bastante resistentes, uma alça almofada amovível e um prático bolso com fecho.