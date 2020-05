Contas feitas, a divisão SVO (Special Vehicle Operations) vendeu mais de 9.500 unidades durante 2019, um aumento de 64%.

Se em Portugal existem apenas dois centros especializados nos modelo SV (um em Lisboa e outro no Porto), a Jaguar Land Rover (JLR) abriu 100 espaços especializados em todo o mundo, explicando assim parte deste sucesso.

A outra parte deve-se aos sete veículos propostos pela SVO, onde estão o Range Rover Autobiography SV LWB, pensado para o conforto absoluto contando com o alongamento da distância entre eixos e o Range Rover Autobiography SV Dynamic com 565 CV. Porém, o mais vendido da gama SV é o Range Rover Sport RVR de 575 CV, numa gama que contempla o Range Rover Velar Autobiography SV Dynamic e o Jaguar F-Pace SVR de 550 CV.

O departamento “SV Bespoke” da SVO permite aos clientes selecionarem a pintura, o acabamento e detalhes interiores e exteriores para criar veículos realmente únicos. Estas encomendas personalizadas e os acabamentos da paleta Premium numa seleção de veículos Jaguar e Land Rover aumentaram também 20%.

Michael van der Sande, responsável da SVO lembrou que “apesar da situação geral do setor automóvel ser complicada em termos de vendas, a procura de modelos SV da Jaguar e Land Rover continua a crescer a um ritmo estável, cinco anos após a criação da divisão, e estamos muito satisfeitos. Atualmente disponibilizamos uma gama mais abrangente de modelos com níveis ideais de performance e exclusividade, cada um com uma personalidade própria que cativa os nossos clientes.”