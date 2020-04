Jaguar Land Rover cede 2 veículos à Cruz Vermelha Portuguesa e 300 em todo o mundo A Jaguar Land Rover continua a apoiar a luta contra o coronavírus, tendo cedido mais 150 veículos a nível mundial, totalizando 308 veículos facultados a organizações que trabalham na frente do combate ao Covid-2019. motores AutoMais motores/jaguar-land-rover-cede-2-veiculos-a-cruz_5e971380183d706ccaefae8c





A Jaguar Land Rover continua a apoiar a luta contra o coronavírus, tendo cedido mais 150 veículos a nível mundial, totalizando 308 veículos facultados a organizações que trabalham na frente do combate ao Covid-2019.

A lista de veículos cedidos pela casa britânica é longa e beneficiou, também, Portugal, com a cedência de duas viaturas á Cruz Vermelha Portuguesa. Mas para lá disso, a Jaguar Land Rover está a produzir viseiras de proteção, certificadas pelo serviço nacional de saúde britânico, com tecnologia de impressão 3D, não só no Reino Unido (onde está previsto produzir 5 mil viseiras por semana), mas também no Brasil.

Contas feitas, são 308 os veículos cedidos:Reino Unido: 210 (164 para a Cruz Vermelha Britânica, 46 para outros serviços de primeira instância); Espanha – 18 à Cruz Vermelha Espanhola; Portugal – 2 à Cruz Vermelha Portugal; Austrália – 28 à Cruz Vermelha Australiana; África do Sul – 11 à Cruz Vermelha Sul-africana; Brasil – 3 à Cruz Vermelha Brsileira; Canadá – 2 para apoio a organizações locais para entrega de EPI; Itália – 5 à Cruz Vermelha Italiana; Holanda – 3 à Cruz Vermelha Holandesa; Rússia – 21 à Fundação LIZA Alert; Alemanha – 4 às organizações locais Tafel Niederberg e Tafel Offenbach, que fazem entregas de alimentos e provisões médicas e BélgicaBenelux – 3 para o Banco de Alimentos de Bruxelas-Brabant e Solidarité Grands Froids.

Quanto aos esforços da JLR a nível mundial em termos de engenharia são igualmente importantes.AJLR disponibilizou a sua experiência em investigação e engenharia, bem como engenharia e design industrial, impressão de modelos e protótipos 3D, , inteligência artificial e apoio. Para lá disso, a JLR está a trabalhar estreitamente com o Governo do Reino Unido, neste tempo sem precedentes. A empresa apresentou-se formalmente ao apelo deste governo à ação das empresas no apoio ao combate ao impacto da Covid-19.