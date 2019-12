Jaguar lança série especial do XE denominada Reims Edition Serão apenas 200 unidades que se enquadram na gama especial “Jaguar Factory Specials” e que recordam os tempos das corridas no circuito de Reims, em França. motores AutoMais motores/jaguar-lanca-serie-especial-do-xe-denominada-_5df280b7ccaad8798e7fb394





Serão apenas 200 unidades que se enquadram na gama especial “Jaguar Factory Specials” e que recordam os tempos das corridas no circuito de Reims, em França.

O Jaguar XE Reims Edition celebra a vitória do Jaguar D-Type nas 12 Horas de Reims de 1954, com Ken Wharton e Peter Whitehead, realizando mais de 2 mil quilómetros a uma média de 168 km/h. Por isso, o modelo está pintado de Azul “French Racing”, já usado em modelos radicais como o XKR-S e o XFR-S.

As 200 unidades desta série especial têm, todas, base na versão P250 equipada com o motor 2.0 litros Ingenium e com o nível de equipamento R.-Dynamic S. Assim, além de ser azul, tem o tejadilho preto, as capas dos espelhos pretas, jantes de liga leve de 19 polegadas… pretas e detalhes em preto.

Como todas as séries especiais, a ideia é dar um impulso ás vendas do XE, que tem estado a ter algumas dificuldades nesse particular, pois em 2016 foram vendidos 24.461 carros, em 2018 foram apenas 10.877 unidades. A BMW vendeu 106.991 unidades do Série 3.