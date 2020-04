Jacques Calvet, mítico patrão da Peugeot Citroen, faleceu aos 88 anos Responsável pela Peugeot Citroen PSA entre 1982 e 1997, Jacques Calvet faleceu aos 88 anos. motores AutoMais motores/jacques-calvet-mitico-patrao-da-peugeot_5e9477b346d99c31c0289d63





Dizia que nunca tinha pensado em ser o patrão de um grande grupo industrial, mas a verdade é que deixou a sua marca na PSA, onde nos anos 80 e 90 fez o essencial da sua carreira como gestor.

Jacques Calvet nasceu em 1931 em Boullogne Billancourt, filho de um professor, estudo direito e entra na politica através do movimento estudantil em 1957. Segues os passos de Valery Giscard d’Estaing: entre 1960 e 1974 será o seu chefe de gabinete nas diversas funções assumidas pelo político.

Quando Valery Giscard d’Estaing chega a presidente, Jacques Calvet conhece a sua primeira conversão, ao chegar á presidência do BNP, saído do aparelho público para a gestão privada. Foi nesta altura que forjou a sua reputação ao estar envolvido na comora da Chrysler Europe pela Peugeot em 1978. Foi assim que conheceu a família Peugeot e, quatro anos depois, com a chegada ao poder de François Mitterrand, sai do BNP e assume a sua terceira reconversão, passando a patrão da PSA.

A Peugeot estava com algumas dificuldades depois de dois choques petrolíferos e as compras da Citroen e da Chrysler, tudo na década de 70. Como presidente do Conselho de Administração, Calvet rapidamente empurrou para fora da administração Jean-Paul Paraye e acaba como o responsável máximo da nova PSA.

Começava aqui uma reestruturação única: despedimentos (mais de 50 mil durante os 15 anos em que foi presidente), negociação de recapitalizações, enfim, uma mudança radical que no final da década de 80 do século passado, obteve um lucro superior a 10 mil milhões de francos franceses.

Jacques Calvet era um gestor duro e implacável, brilhante com as finanças, mas desconhecedor do produto. Por isso, rodeava-se dos melhores e um deles, Jean Boillot, desenhou o lançamento de um carro que mudou o destino da Peugeot, o 205 lançado em 1995. O “pai” do 208 tinha entrado na Peugeot aos 28 anos como diretor comercial e acabou como presidente da casa de Sochaux em 1984, nomeado por Calvet.

Com 66 anos, Jacques Calvet sai da PSA, depois de se mostrar incapaz de negociar com os sindicatos questões salariais e ter falhado o desenvolvimento da marca fora do Velho Continente. Ocupa várias cadeiras de administrador não executivo em várias empresas, até que se retirou e faleceu a semana passada na sua casa em Dieppe.