Vários construtores já enviaram, através dos órgãos de comunicação social, vários desenhos para as crianças colorirem. Se o seu “stock” já acabou, aqui ficam mais alguns lançados pela Lexus.

A casa japonesa decidiu pegar no LC500 e na versão de competição LC500 Super GT, e criar algumas imagens para as crianças (ou não…) colorirem, surgindo outros carros nos desenhos, nomeadamente, nas imagens de competição. Esses desenhos querem celebrar a data em que os carros do DTM e do Super GT, correram juntos em 2019.

Já conseguiu montar o GT86 que a semana passada lhe oferecemos e lançámos o repto para nos mostrar o resultado? Não conseguiu? Bom tente então colorir estes desenhos da Lexus.