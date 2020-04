A CNH Industrial, proprietária da Iveco, concentra esforços na melhor prática para proteger os seus colaboradores e auxiliar as localidades onde tem fábricas, mas não descarta a solidariedade.

Por isso, a empresa decidiu oferecer 2 milhões de euros á Fundação CNH Industrial para o apoio a projetos de apoio social em todo o mundo em regiões onde o foco do vírus é mais forte.

Este compromisso junta-se aos donativos da companhia que estão atualmente em curso, para fornecimento de equipamento médico, incluindo ventiladores, equipamentos de proteção individual, geradores elétricos e ambulâncias, aos prestadores de serviços de saúde nas regiões em que opera.

Os quadros seniores da CNH Industrial optaram por prescindir, temporariamente, de parte do seu vencimento. Os membros do conselho de administração não vão receber vencimento até final do ano, o CEO interino terá uma redução de 50% no seu salário ao longo de três meses e o comité executivo global terá uma redução salarial de 20% por um período de três meses.