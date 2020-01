Irlanda vai banir vendas de carros diesel e gasolina a partir de 2030 Alegadamente, o executivo irlandês está a desenhar um conjunto de iniciativas legislativas que vão banir as vendas de carros com motor de combustão interna a partir de 2030. motores AutoMais motores/irlanda-vai-banir-vendas-de-carros-diesel-e_5e0f10a990778c1bfa1de151





Alegadamente, o executivo irlandês está a desenhar um conjunto de iniciativas legislativas que vão banir as vendas de carros com motor de combustão interna a partir de 2030.

De acordo com vários órgãos de comunicação social irlandeses, o ministro do ambiente da Irlanda, Richard Bruton, está já a trabalhar no rascunho dessas iniciativas, prevendo a aprovação do caderno legislativo já nos primeiros meses de 2020.

O documento final será feito em conjunto com outros ministérios e organismos, tendo como objetivo terminal banir as vendas de carros a gasóleo ou a gasolina no final da década (que começa em 1 de janeiro de 2021) e chegar a 1 milhão de veículos elétricos nas estradas irlandesas em 2030.

Esta alteração ao “Climate Action Amendment Bill 2019”, o compromisso irlandês para o combate às alterações climáticas, surgirá na mesma altura em que o executivo anunciará um investimento avultado na infraestrutura de carregamento de veículos elétricos em toda a Irlanda. Esse investimento irá duplicar a oferta de carregadores e lançar uma rede que sirva as estradas e não apenas as cidades.

A irlanda é um dos países, tal como Portugal, que anunciou querer tornar-se neutral em termos de emissões de carbono em 2050. Banir os modelos a gasóleo e a gasolina é algo radical, mas não é uma novidade, já que a Noruega vai fazer o mesmo em 2025, a Suécia em 2030 e França e Reino Unido em 2040.