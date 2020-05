A Associação Europeia dos Fornecedores do Setor Automóvel (CLEPA) fez um estudo para avaliar o impacto da pandemia de Covid-19 no setor e as previsões não são animadoras.

Segundo este estudo levado a cabo com a colaboração da McKinsey, 90% dos inquiridos esperam uma queda no volume de negócio de pelo menos 20%, ainda assim, uma melhor previsão que em março, onde se esperava um a perda de 60%. O lucro será ainda mais atingido, com metade das empresas a referir que terão prejuízos antes de descintar os impostos.

As perspetivas de uma rápida recuperação também parecem ter desaparecido, pois um em cada quatro inquiridos entendem que a retoma levará mais de um ano quando há um mês a perspetiva era de 6 a 12 meses. Um terço das empresas pensa que nada se recomporá num prazo inferior a 2 a 3 anos.