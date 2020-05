O renovado i30 vai começar a produção já no dia 25 de maio na fábrica de Nosovice, na República Checa.

A unidade de produção europeia da Hyundai recebe esta responsabilidade depois de ter feito a primeira geração do i30 a partir de novembro de 2008, tendo sifo produzido em mais de um milhão de unidades desde essa altura.

O renovado i30 continuará a ser oferecido em três variantes 5 portas, Fastback e carrinha. Além da renovação, ligeira, o carro recebe nova tecnologia e novas mecânicas, incluindo uma versão híbrida suave com tecnologia de 48 volts. O nível N-Line será disponibilizado, pela primeira vez, na carrinha.

No interior, há mais novidades, com a aplicação de um ecrã de 10.25 polegadas sensível ao toque para o sistema de info entretenimento compatível com o Andoid Auto e Apple Carplay, além de carregamento sem fios para o smartphone.

A gama de motores tem o tal sistema híbrido suave no motor 1.0 litros com 120 CV, seguindo-se o bloco turbodiesel com 136 CV e o 1.5 T-GDI com 160 CV. Todos os motores estão disponíveis com a escolha de caixa manual de 6 ou automática de 7 velocidades.