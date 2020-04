Hyundai #SemSairDeCasa ajuda na manutenção das viaturas dos seus clientes Para ajudar os seus clientes neste tempo de pandemia, a Hyundai criou uma página na internet dedicada à disponibilização de conteúdos digitais para auxiliar na manutenção dos seus veículos. Tudo #SemSairDeCasa! motores AutoMais motores/hyundai-semsairdecasa-ajuda-na-manutencao-das_5e9705dcd247e76cb284a863





Para a Hyundai Portugal é fundamental o seu compromisso no sentido de manter uma relação próxima, transparente e de confiança com os seus clientes, apelando de forma contínua e proactiva à permanência em casa.

No sentido de responder cada vez mais e melhor aos pedidos dos seus clientes, preservando ao mesmo tempo a sua segurança, a Hyundai desenvolveu uma página dedicada à disponibilização de conteúdos digitais no seu sítio de internet (https://www.hyundai.pt/semsairdecasa/).



Nesta área é disponibiliza uma nova rubrica de após-venda, com várias funcionalidades. Para que possa cuidar da sua viatura durante este período, a Hyundai incluiu nesta rubrica alguns vídeos de Após-Venda que demonstram pequenas intervenções de como cuidar da viatura #SemSairDeCasa, com cariz didático, como a verificação e ajuste de níveis de óleo e pressão de pneus.

Caso seja necessária uma intervenção mais específica, pode efetuar neste espaço a marcação de serviço online num reparador autorizado, com opção de entrega e recolha da viatura na morada pretendida, de forma a evitar deslocações adicionais. Por fim, está disponível ainda uma lista de perguntas frequentes (FAQs) que oferecem uma resposta rápida às dúvidas, durante este período.

Em paralelo, no espaço #SemSairDeCasa a Hyundai disponibiliza também uma rubrica com vídeos de apresentação da gama, onde é feita uma apresentação pormenorizada dos detalhes do interior e exterior e caraterísticas específicas da viatura.