A casa coreana revelou o novo coupé desportivo com a chancela N e com caixa de dupla embraiagem com 8 velocidades. A outra novidade são os bancos com o logótipo N iluminado.

O Veloster é um coupé particular com… 4 portas, que recebe o tratamento N e destaca a caixa de velocidades automática de dupla embraiagem com 8 velocidades, o que lhe permite chegar dos 0-100 km/h em 5,6 segundos.

A novidade desta nova caixa DCT reside no facto de utilizar óleo com o objetivo de melhorar o desempenho da lubrificação e da refrigeração da caixa para encaixar o maior binário do motor.

O N DCT apresenta-se com equipamentos ao estilo de videojogos. O N Grin Shift (NGS) aumenta o binário em 7%, permitindo que o turbocompressor detenha mais potência, maximizando a resposta para 20 segundos. Adicionalmente, o N Power Shift (NPS) é acionado quando a aceleração é superior a 90% do acelerador, mitigando assim qualquer redução no binário, através da passagem de caixa para uma velocidade superior, com o intuito de fornecer a potência máxima às rodas. Isto proporciona ao condutor uma sensação de resposta mais rápida de aceleração ao alternar de velocidade.

O N DCT também vem equipado com o N Track Sense Shift (NTS), que identifica as condições da estrada ativando-se de forma automática, selecionando a melhor velocidade e o melhor momento de alternar a velocidade de forma a fornecer o melhor desempenho.

Todas estas funcionalidades podem ser configuradas no sistema de infotainment do Veloster N, num ecrã de 8 polegadas de alta definição.

Em conjunto com as outras funcionalidades melhoradas, como o Rev Matching, Launch Control e o Overboost, o Veloster N deteta automaticamente o padrão de condução do condutor, tal como as condições de estrada para melhorar os momentos de passagem de caixa. Porexemplo, se o veículo estiver numa descida com inclinação, o veículo utilizará o motor como travão. Se o condutor estiver a puxar pela vertente desportiva do veículo, este irá responder com todas as funcionalidades para maximizar o desempenho.

O Veloster N está equipado com as tecnologias de segurança Hyundai SmartSense, que incluem a travagem autónoma de emergência (FCA), alerta de fadiga do condutor (DAW), assistência de acompanhamento da faixa de rodagem (LFA), sistema de manutenção à faixa de rodagem (LKA), sistema de controlo automático dos máximos (HBA), radar de ângulo morto (BCW) e o alerta de tráfego na retaguarda do veículo (RCCW).

Existe a opção pelos bancos N Light Sports Bucket, forrados em alcantara, mais estreitos e que pesam cerca de 2 kg menos que os bancos de série. Como o nome sugere, os N Light Sports Bucket Seats possuem o logótipo N iluminado, na parte superior do apoio para as costas. O carros será comercializado na Coreia do Sul no final deste mês e será lançado em outros mercados mais tarde, não devendo chegar a Portugal.