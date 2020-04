Hyundai reforça apoio aos profissionais de saúde na luta contra o Covid-19 A casa coreana estendeu o empréstimo de viaturas para o combate à pandemia a novas áreas geográficas e a mais instituições. motores AutoMais motores/hyundai-reforca-apoio-aos-profissionais-de_5e8f0e70d2b618196e77b6fa





Recordamos que a Hyundai tinha estabelecido um protocolo com quatro Centros Hospitalares (Porto, Coimbra, Lisboa e Algarve), no sentido de emprestar viaturas para a mobilidade dos profissionais de saúde. Agora, passam a estar incluídos nesse protocolo o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (Vila Real, Lamego e Régua), Centro Hospitalar de Vila Jova de Gaia/Espinho em Hospital Garcia da Orta (Setúbal). Contas feitas são 13 os hospitais apoiados pela Hyundai.

Pata lá disso, a Hyundai Portugal alargou o seu auxílio às Administrações Regionais de Saúde no Norte e Centro, disponibilizando viaturas aos agrupamentos de centros de saúde para apoio mais próximo à comunidade. Finalmente, a Hyundai concluiu um protocolo de apoio aos Médicos sem Fronteiras para agilizar as deslocações dos profissionais de saúde daquela organização no terreno.