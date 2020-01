Hyundai Kauai bateu um recorde do Guiness absolutamente desconhecido Há recordes do Guiness que são perfeitos desconhecidos e muitos nós nem queremos saber deles. Este fazia parte das duas categorias e acaba de ser batido pela Hyundai. motores AutoMais motores/hyundai-kauai-bateu-um-recorde-do-guiness_5e3022e5e83a5312a7395696





Há recordes do Guiness que são perfeitos desconhecidos e muitos nós nem queremos saber deles. Este fazia parte das duas categorias e acaba de ser batido pela Hyundai.

Tal como sucede com os dias dedicados a alguma coisa, também os recordes existem para quase tudo. Mantendo um programa de reconhecimento da marca que continua a tentar elevar a sua imagem, a Hyundai acaba por deitar mão a tudo aquilo em que a sua marca aparece.

Então, desta feita, a Hyundai passa a ter um recorde do Guiness, obtido com um Kauai Electric: é o veículo elétrico que passou à mais elevada altitude de sempre, 5731 metros. Uma informação que, percebe-se, é de elevada importância.

A verdade é que o Kauai Electric (ou Kona Electric em todo o mundo exceto Portugal) quebrou o anterior recorde de 5715,28 metros, no âmbito de uma campanha para promover o carro na Índia. O recorde foi alcançado no “Sawula Pass” no Tibete.

Para conseguir bater o recorde num local onde carregadores elétricos soa a alienígenas, a Hyundai deslocou vários carregadores portáteis para se situarem estrategicamente ao longo do percurso.

E pronto, como referiu na cerimónia de entrega Rishi Nat, do Guiness World of Recordes, “um novo recorde batido pelo Hyundai Kona, perdão, Kauai: a maior altitude alcançada por um veículo elétrico.”