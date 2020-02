Hyundai i30 estreia-se no Salão de Genebra com novo estilo e solução híbrida A casa coreana revelou mais pormenores do novo i30 que será apresentado no Salão de Genebra, na próxima semana. motores AutoMais motores/hyundai-i30-estreia-se-no-salao-de-genebra_5e57a1cbc935e51293a5c835





A casa coreana revelou mais pormenores do novo i30 que será apresentado no Salão de Genebra, na próxima semana.

Além das novidades em termos de estilo e funcionalidades avançadas de conectividade, o renovado i30 terá uma solução híbrida suave com tecnologia de 48 volts. Para lá disso, o i30 passa a oferecer a versão N-Line na carrinha, algo que não sucedia até agora. Chegará ao mercado no verão de 2020.

Quanto ao estilo, o i30 possui uma grelha mais larga com um padrão tridimensional, novos grupos óticos mais estreitos que podem ser equipados com tecnologia Full LED e novas luzes diurnas com formato em “V”. Na traseira, o para choques foi redesenhado e os farolins são em LED com formato em V. Há novas jantes de liga leve de 16 e 17 polegadas.

A versão N-Line, além das diferenças em termos de estilo (para choques, grelha dianteira, grupos óticos e uma frente inspirada nos aviões a jato), havendo também aberturas laterais para melhorar o desempenho aerodinâmico. Esta versão terá jantes de liga leve de 17 ou 18 polegadas, tem atualizações na suspensão, direção e motores 1.5 T-GDI com 160 CV e o 1.6 CRDi com 136 CV.

No interior, a Hyundai atualizou o interior com grelhas de ventilação renovadas, além de novos revestimentos. O i30 está equipado com a mais recente tecnologia de conectividade, oferecendo um painel de instrumentos digital com 7 polegadas e um sistema de info entretenimento com sistema de navegação e um ecrã de 10,25 polegadas, sendo compatível com o Android Auto e Apple CarPlay, que a partir do verão deste ano será na versão “wireless”, ou seja, sem fios. O carregamento sem fios do smartphone é também oferecido no i30.

Pela primeira vez, o i30 está equipado com a tecnologia residente da Hyundai Bluelink, que oferece uma ampla gama de serviços de conectividade. E se optar pelo sistema de navegação, recebe uma assinatura gratuita do serviço Bluelink por cinco anos, mais os serviços do Hyundai Live. Além deste sistema, o i30 oferece uma completa lista de ajudas à condução, das mais completas do segmento.

No que toca ás motorizações, estarão disponíveis os blocos 1.0 T-GDI a gasolina com 120 CV e caixa manual de 6 velocidades ou dupla embraiagem com 7 velocidades, depois o mesmo motor com tecnologia de 48 volts híbrida, disponível com caixa inteligente com 6 velocidades. Conhecida como iMT, permite desacoplar o motor de combustão quando o condutor deixa de carregar no pedal do acelerador, permitindo uma melhor economia. Há uma opção automática de dupla embraiagem com 7 velocidades para este motor híbrido. A motorização diesel é assumido pelo bloco 1.6 CRDi com 115 CV e caixa manual de 6 ou automática de dupla embraiagem de 7 velocidades, sendo que a versão de 136 CV deste motor tem sistema híbrido de 48 volts e tem a caixa iMT ou uma dupla embraiagem com 7 velocidades. Finalmente, o motor 1.5 T-GDI cm 160 CV também tem tecnologia híbrida 48 volts com caixa iMT ou dupla embraiagem de 7 marchas.