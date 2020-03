Hyundai i20N continua em testes no Nurburgring A versão desportiva no novo i20 continua em testes no Nurburgring, já com a carroçaria da nova geração. motores AutoMais motores/hyundai-i20n-continua-em-testes-no_5e7b76a254821b1985b37ccc





A versão desportiva no novo i20 continua em testes no Nurburgring, já com a carroçaria da nova geração.

A família Hyundai N vai continuar a sua expansão com a chegada do i20N, modelo que já está em testes no Nurburgring, camuflado, é verdade, mas já com a nova carroçaria apresentada há semanas.

Apesar da forte camuflagem, este i20N deixa ver as jantes de liga leve de generosas dimensões e inspiradas nas utilizadas pelo i30N, as maxilas pintadas de vermelho e a carroçaria rebaixada. No interior, veremos as mesmas alterações feitas no i30, ou seja, novos bancos, revestimentos, volante e equipamento.

Quanto á mecânica, a Hyundai continua de lábios cerrados. Porém, acredita-se que será o bloco 1.6 litros turbo que no Hyundai Kauai debita 180 CV, a motorizar o i20N, mas com uma versão com potência acima dos 200 CV, descartando o bloco 2.0 litros do i30N. Além do i20N, também o Kauai N está a finalizar os testes de desenvolvimento, devendo ambos estar à venda no início de 2021, com revelação a ser feita ainda este ano.

Novas fotos, publicadas pelos nossos camaradas do Carscoops, mostram o i20N com menos camuflagem e deixando bem á vista um estilo dinâmico.