O i30N Fastback é uma versão do i30N e a Hyundai encontrou seis razões para considerar o carro um automóvel emocionante.

Com 275 CV e um chassis desenvolvido a meias entre as equipas de Namyang e de Russelsheim, com passagem pelo Nurburgring, o i30N Fastback é um desportivo suave que deixou as luvas em casa e opta por um fato de gala. Mas a Hyundai considera que há seis razões para ser um carro emocionante. Se concorda, deixe o seu comentário, se não concorda, diga-nos que a Hyundai precisa de escutar as suas opiniões.

1º –Sistema de Controlo N Grin

O sistema de controlo N Grin permite escolher entre cinco modos de condução distintos: Eco, Normal, Sport, N e N Custom. As diferentes opções de condução alteram o caráter do Hyundai i30 Fastback N, ajustando os parâmetros do motor, os amortecedores, o controlo eletrónico de estabilidade (ESC), o diferencial eletrónico autoblocante N que proporciona tração e aderência, o som do motor, a direção e o “rev matching” que ajusta automaticamente as rotações do motor quando o condutor transita para uma mudança menor, permitindo reduções mais suaves e desportivas.

2º – Controlo de Arranque

O Controlo de Arranque é uma funcionalidade do Hyundai i30 Fastback N, que lhe oferece uma tração máxima para um arranque mais rápido. Este sistema controla a redução da rotação ou derrapagem das rodas no caso de uma forte aceleração, ajudando assim o condutor a realizar um arranque digno de um piloto profissional.

3º – Motor de alta performance

O motor turbo com 2.0 litros e injeção direta, com 275 CV leva o i30N Fastback até aos 250 km/h. A função “overboost” é ativada assim que o binário máximo de 353 Nm for alcançado, aumentando momentaneamente o binário máximo para 378 Nm. A aceleração dos 0 aos 100km/h é feita em 6,1 segundos.

4º – “Rev matching”

O “Rev matching” ajusta automaticamente as rotações do motor quando o condutor reduz, possibilitando assim reduções mais suaves e desportivas. Este sistema sincroniza a rotação do motor com a velocidade do eixo de transmissão para a próxima engrenagem da caixa de velocidades, reduzindo consequentemente o desgaste e aumentando a durabilidade.

5º – Diferencial Eletrónico Autoblocante N

O diferencial eletrónico autoblocante N, de série no Performance Pack, foi desenvolvido pela Hyundai para proporcionar sensações únicas de tração e aderência.O sistema tem ainda a capacidade de girar as rodas motrizes a velocidades distintas, minimizando a subviragem.

6º – Som do escape

O gerador de som eletrónico permite ao condutor a seleção de diferentes sons de escape. O sistema controla ativamente a válvula de escape, uma vez que o som difere com o tamanho da abertura da válvula.