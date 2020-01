Hyundai e Uber anunciam parceria de “ridesharing” aéreo No CES 2020, a Hyundai revelou o novo modelo de táxi aéreo em escala real e assinou parceria com a Uber. motores AutoMais motores/hyundai-e-uber-anunciam-parceria-de_5e174e31b467e01be6fedba1





No CES 2020, a Hyundai revelou o novo modelo de táxi aéreo em escala real e assinou parceria com a Uber.

A Hyundai e Uber anunciaram no CES 2020, a nova parceria para desenvolver os “Uber Air Táxis”, que vão integrar no futuro uma rede de “ridesharing” aéreo, e um novo protótipo de aeronave à escala real. A Hyundai é a primeira marca automóvel a aderir à iniciativa Uber Elevate. O protótipo que a Hyundai divulgou no CES foi concebido em parte através do processo de design aberto da Uber, uma abordagem inspirada na NASA, que impulsiona a inovação no lançamento público dos protótipos, para que qualquer empresa possa utilizá-los para inovar os seus modelos de táxi aéreo e tecnologias de engenharia.

Nesta parceria, a Hyundai produzirá e implantará os veículos aéreos e a Uber irá fornecer os serviços de suporte aéreo, as conexões para o transporte terrestre e as interfaces com clientes, através de “ride share”. Ambas as partes estão a colaborar nos conceitos das infraestruturas, de forma a apoiar a descolagem e aterragem desta nova classe de viaturas.

“A nossa visão relativamente à mobilidade aérea vai transformar o significado dos transportes urbanos” afirmou Jaiwon Shin, Vice-Presidente Executivo e Diretor do Departamento de Mobilidade Aérea Urbana da Hyundai. “Esperamos que a UAM vitalize as comunidades urbanas e disponibilize mais tempo de qualidade às pessoas. Estamos confiantes de que a Uber Elevate é o parceiro ideal para disponibilizar este produto inovador ao maior número de clientes, muito brevemente.” Já Eric Allison, responsável da Uber Elevate, afirmou que“a Hyundai é a nossa primeira parceira automóvel com experiência na produção de viaturas de passageiros à escala mundial. Acreditamos que a Hyundai tem o potencial para produzir os veículos Uber Air com valores nunca vistos na atual indústria aeroespacial, produzindo aeronaves de elevada qualidade, fiáveis e em grandes volumes para baixar o custo por viagem para os passageiros. Combinando a força de produção da Hyundai com a tecnologia da plataforma da Uber representa um passo gigante para o lançamento de uma vibrante rede de táxi aérea nos próximos anos.”