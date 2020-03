Hyundai chega ao Top 3 no segmento dos veículos eletrificados em Portugal Com uma quita de mercado entre os modelos eletrificados de 10,5%, a Hyundai posicionou-se no Top 3 das vendas de veículos eletrificados em Portugal. motores AutoMais motores/hyundai-chega-ao-top-3-no-segmento-dos_5e74be8c79a1b71956b7578a





A Hyundai é a terceira marca mais vendida em termos de veículos com eletrificação, com 159 unidades vendidas em fevereiro, conquistando uma quota de mercado de 10,5%. Uma quota que é mais do dobro da percentagem geral da marca no mercado nacional.

Registe-se que o segmento dos veículos eletrificados alcançou uma quota de mercado de 9,4% em fevereiro de 2020. Por isso mesmo, a Hyundai vai, até final de 2020, disponibilizar motorizações eletrificadas em toda a sua gama, exceto o citadino i10.