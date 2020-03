Hyundai aumenta autonomia do Kauai Electric O aumento de autonomia é de 8% que se traduz em 45 km, tudo graças a uma nova especificação dos pneus. motores AutoMais motores/hyundai-aumenta-autonomia-do-kauai-electric_5e71ff8cb06c74195b20dd54





O aumento de autonomia é de 8% que se traduz em 45 km, tudo graças a uma nova especificação dos pneus.

Com esta alteração, a autonomia do Kauai Electric com a bateria de 39 kWh passa para 305 km, enquanto que o modelo com a bateria de 64 kWh toca os 484 km. Adicionalmente, o Kauai Electric passa a poder transportar no tejadilho até 100 kgs de carga.

Tudo isto é graças aos pneus Michelin Primacy 4, cujo menor atrito em andamento reduziu, sensivelmente, o consumo, reclamando a Hyundai que não alteram o comportamento.Outra novidade é a disponibilidade das versões elétricas Kauai triplicar na Europa para satisfazer a procura do modelo no Velho Continente. A marca coreana vai começar a produzir o novo modelo em março ou abril deste ano na fábrica da República Checa, reduzindo o tempo de espera que atualmente existe.