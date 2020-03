Honda vence três prémios internacionais no “Red Dot Design Awards 2020” O Honda e foi premiado com o prémio “Red Dot: Best of the Best 2020” pelo seu estilo. motores AutoMais motores/honda-vence-tres-premios-internacionais-no_5e836967b06c74195b279866





OHonda efoi premiado com o prémio “Red Dot: Best of the Best 2020” pelo seu estilo.

A categoria mais prestigiada dos prémios “Red Dot”, este prémio é atribuído ao melhor produto de cada categoria. OHonda efoi, também, reconhecido na categoria de “Smart Product”, juntamente com a Honda CBR1000RR-R. Este prémio, concedido a produtos com um design excecional, destaca o compromisso da Honda para criar produtos elegantes, que são desenhados sem compromisso.

Os prémios anuais Red Dot, homenageiam a excelência no design de produto, marca e comunicação de negócios internacionais. Os produtos vencedores são apresentados no Museu Red Dot Design, realizado no histórico Design Zentrum Nordrhein Westfalen situado em Essen, na Alemanha.

Os produtos vencedores são decididos por um vasto painel de jurados, composto por 40 especialistas internacionais que testam, avaliam e discutem cada produto.

“Estes prestigiados prémios destacam a equipa de designers talentosos e visionários da Honda. Como um dos exemplos mais excecionais do design contemporâneo de automóveis nos últimos anos, oHonda emerece todos os elogios de “Best of the Best”, comentou Makoto Iwakivi, o diretor executivo de criatividade da Hondasobre o novo e.

O modelo elétrico da marca japonesa chega a Portugal em junho com um preço de entrada de 36.000€ e já pode ser encomendado no sítio de internetwww.hondae.pt.