Será o primeiro modelo do segmento a ter um airbag central oferecido de série.

O novo sistema de airbag dianteiro central é instalado na parte de trás do banco do condutor e expande-se até ao espaço entre o condutor e o passageiro. Este novo airbag, um dos dez que vão figurar dentro do Jazz, ajuda a evitar o contacto direto e a reduzir o impacto entre o condutor e o passageiro na ocorrência de uma possível colisão lateral. Para garantir que o airbag está corretamente colocado com precisão, de forma a oferecer a máxima proteção durante o acionamento, o airbag utiliza três amarras que guiam o airbag em redor do condutor de forma a protegê-lo durante uma curva.

Funciona em conjunto com outras duas funcionalidades em caso de colisão lateral. Os pré-tensores do cinto de segurança, tanto para o condutor como para o passageiro, reduzem o movimento lateral do ocupante e são apoiados pelo apoio de braço central, que aumentou em altura. De forma geral, o impacto desta nova abordagem pode

reduzir as lesões na cabeça em 85% para o passageiro mais próximo e 98% para o passageiro mais distante, isto segundo testes feitos pela Honda e não certificados, para já, por exemplo, pela EuroNCAP.

O sistema de airbag lateral traseiro também foi revisto, com a estrutura dupla do airbag, instalada no assento traseiro, a ser ativada para proteger os passageiros traseiros de impactos contra a porta e o pilar C em caso de colisão lateral. O airbag foi desenvolvido de forma compacta, com o intuito de não prejudicar a função exclusiva dos bancos mágicos do Honda Jazz.