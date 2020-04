No âmbito das medidas de desconfinamento e de abertura da economia, duramente atingida pela pandemia de Covid-19, os espaços de venda automóvel vão abrir já na segunda feira.

Os espaços de venda de automóveis (novos e usados) estão numa lista de espaços comerciais até 200 metros quadrados que vão abrir na próxima segunda feira dia 4 de maio. É assim que a economia vai começar a ser libertada do confinamento geral da população. É, por um lado, uma boa notícia, mas por outro lado temos de perceber se haverá procura. Seja como for, tos os espaços terão de respeitar as regras de segurança – distanciamento social, máscaras, álcool gel para desinfeção das mãos e mas zonas de peças, por exemplo, e receção das oficinas, divisão através de acrílico das zonas de serviço dos clientes.

Convirá que todos façam a sua parte, pois uma euforia nos primeiros dias a seguir ao desconfinamento pode gerar uma nova vaga, muito maior que aquela que nos atingiu. E o Primeiro Ministro, António Costa, deixou claro que se tiver de regressar ao Estado de Emergência, fá-lo-á sem hesitações, algo que seria péssimo para a economia e em particular para o setor automóvel.