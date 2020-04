Gostou do ensaio ao Ford Ranger Raptor? Então olhe para este Ford F150 com 500 CV! Os americanos gostam de coisas que dão nas vistas e se o Hummer H1 é um clássico da opulência americana esta Ford F150 feita pela Mil-Spec Automotive é impressionante. motores AutoMais motores/gostou-do-ensaio-ao-ford-ranger-raptor-entao-_5e87259295e8c819451c7729





Os americanos gostam de coisas que dão nas vistas e se o Hummer H1 é um clássico da opulência americana esta Ford F150 feita pela Mil-Spec Automotive é impressionante.

A Mil-Spec Automotive (MSA) é conhecida por personalizar os Hummer H1, mas como há poucas unidades disponíveis, a empresa virou-se para a F150, o veículo mais vendido nos EUA. O modelo que mostramos é a versão mais “simples” da MSA sendo descrita como uma extensão do Hummer H1.

O motor é, claro!, um V8 com 5.0 litros e 500 CV, depois recebe uma suspensão específica (opcional) denominada Baja Performence Suspension Package, que utiliza componentes da Fox Racing, o que faz este F150 entrar no território da Raptor. O curso da suspensão é de 279 mm e alarga as vias 343 mm, o que justifica os massivos alargamentos das cavas das rodas. Não espanta que esta F150 seja mais larga 178 mm que uma F150 Raptor. Além dos amortecedores Fox Racing com reservatórios separados, utiliza molas Eibach

A MAS F150 é mais alta que uma F250 Heavy Duty (a versão de rodado duplo da F150). O resto são mudanças estéticas com luzes LED, jantes de 20 polegadas com pneus Nitto de 37 polegadas e uma pintura preta do mais belo efeito. Há um pacote cosmético – o Baja Exterior Appearance Package – que oferece um porta bagagens no tejadilho, um porta roda suplente e uma barra LED com 990 mm. Os para choques são feitos em aço. No interior, não há grandes alterações, exceto uma placa que lembra ser este um Ford F150 muito especial. Quanto a preços, custa 85 mil dólares mais o preço do F150 de base, o que deixa este MAS F150 como um carro muito exclusivo, já que o Ford F150 Raptor SuperCrew custa 60 mil dólares.