Gordon Murray cria citadino elétrico chamado Motiv Desenvolvido em colaboração com a Delta Motorsport e a itMoves, o novo projeto de Gordon Murray chama-se Motiv e utiliza a tecnologia patenteada pela Gordon Murray Design (GMD), iStream Superlight. motores AutoMais motores/gordon-murray-cria-citadino-eletrico-chamado-_5e43e8cff000f412c3b0b68a





Desenvolvido em colaboração com a Delta Motorsport e a itMoves, o novo projeto de Gordon Murray chama-se Motiv e utiliza a tecnologia patenteada pela Gordon Murray Design (GMD), iStream Superlight.

A ideia é produzir um veículo autónomo, seguro e barato de produzir. Porém, convirá lembrar que Gordon Murray já tinha apresentado o projeto em 2013, mas com o nome Motiv.e em colaboração com a Yamaha.

O Motiv é um sucessor desse protótipo, apesar de ser bem diferente. Em primeiro lugar tem apenas um lugar, tem capacidade autónoma e tem o potencial de “reduzir significativamente a congestão e as emissões no centro das cidades.” Faz isso por ser muito pequeno e tem propulsão elétrica.

Com 2537 mm de comprimento, 1310 mm de largura e 1628 mm de altura, com um motor elétrico fornecido pela Delta Motorsport com 27 CV e uma bateria de 17,3 kWh arrefecida por líquido capaz de oferecer uma autonomia de 100 km. A velocidade máxima de 65 km/h. A bateria pode ser recarregada dos 20 aos 80% da capacidade em apenas 40 minutos.

Graças ao uso da tecnologia GMD iStrean Superlight, o Motiv pesará menos de 450 kgs, sem a bateria. O chassis é em alumínio extrudido (iFrame), painéis e portas em material compósito (iPanel) mais alumínio na suspensão (iLink). O carro será homologado como um quadriciclo e estará pronto para ser produzido em massa entre um a cinco anos. Veremos se o Motiv terá mais sucesso que o Motiv.e.