General Motors confirma entrada na eletrificação e revive marca Hummer





A imagem que a GM revelou… não revela nada, mas deixa antever uma curta caixa de carga e um para brisas inclinado, sendo uma cabina dupla. O resto é pura especulação. Porém, a GM anunciou, na mesma altura em que lançou a foto, um investimento de 2 mil milhões de euros na sua fábrica de Detroit – Hamtramck para a produção de uma série de veículos elétricos. A nova “pick up” entrará em produção em 2021.

Esta fábrica fará esta nova pick-up que recuperará o nome Hummer, mas fabricará versões elétricas do Cadillac Escalade e do GMC Sierra, ambos para serem produzidos em 2023. É curioso que a fábrica Hamtramck estava na lista para ser fechada, até que a GM decidiu estender a produção do Chevrolet Impala e do Caddilac CT6. O contrato assinado com os sindicatos e com a UAW permitiu que a unidade de produção fosse mantida. Está, atualmente em obra, mas quando terminarem essas obras, empregará mais de 2200 pessoas e a GM vai investir mais 726 milhões de euros em ferramentas para outros projetos. Ao mesmo tempo, a GM e a LG Chem estão a investir 2,1 mil milhões de euros na fábrica de bateria em Lordstown, Ohio.