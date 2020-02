General Motors acaba com a Holden em 2021 Depois de mais um ano de vendas fracas e prejuízos, a General Motors (GM) decidiu acabar com a presença na Austrália e na Nova Zelândia da Holden a partir de 2021. motores AutoMais motores/general-motors-acaba-com-a-holden-em-2021_5e4a72c75002c3127d43a004





Depois de mais um ano de vendas fracas e prejuízos, a General Motors (GM) decidiu acabar com a presença na Austrália e na Nova Zelândia da Holden a partir de 2021.

Num comunicado, a GM anuncia que a marca Holden, presente na Austrália e na Nova Zelândia, vai acabar em 2021, anúncio feito depois de vendas abaixo daquilo que é considerado o limite de sustentabilidade. E depois, já agora, de ter anunciado o fim do Astra e do Commodore naqueles mercados.

Pelo caminho ficam 600 postos de trabalho, a pista de ensaios de Lang Lang, o centro de estilo de Melbourne e as empresas associadas, Maven e Holden Financial Services.

Recordamos que a Holden começou como uma empresa australiana de construção de carroçaria a partir de 1924, começando por trabalhar para a GM. Em 1931, o gigante americano comprou parte do capital da Holden e nasceu a General Motors Holden, empresa de enorme sucesso que durante anos a fio dominou as vendas na Oceânia. Foram cinquenta anos de domínio do mercado com os Commodore V8 a serem figura de proa.

Porém, esse domínio começou a declinar e depois de muita especulação, a GM decidiu acabar com a produção local, tendo o último Commodore V8 desenhdo e produzido na Austrália saído da linha de montagem no dia 20 de outubro de 2017.

Esta situação nasce da necessidade de Mary Barra, CEO da GM, tem de encolher o tamanho do gigante americano e entrar no rumo do lucro, reorganizando as suas operações internacionais. Primeiro foi a saída da Chevrolet do mercado europeu, depois a venda da Opel à PSA, o fim da Holden na Oceânia e no final deste ano, a retirada da Chevrolet da Tailândia.

A Holden vai continuar a honrar as garantias dos carros vendidos e a manutenção dos mesmos, continuando a peças pelos menos nos próximos 10 anos, responsabilizando-se por algum problema que possa surgir até esse prazo se esgotar.

Apesar deste corte radical, a GM não vai sair totalmente do mercado através de uma sub marca denominada “General Motors Speciality Veihcles” que venderá naqueles mercados modelos importados dos EUA como o Camaro, a Silverado e o Corvette e ainda modelos como o Tahoe e o Suburban, modelos SUV.