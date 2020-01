Geely interessada em investir na Aston Martin Para lá do interesse de Lawrence Stroll em comprar 19.9% do capital da Aston Martin, a Geely (dona da Volvo, da Lotus e da Smart, além da Lynk&Co) também está interessada em investir na casa britânica. motores AutoMais motores/geely-interessada-em-investir-na-aston-martin_5e1cb06d22bb341c1a214b20





Para lá do interesse de Lawrence Stroll em comprar 19.9% do capital da Aston Martin, a Geely (dona da Volvo, da Lotus e da Smart, além da Lynk&Co) também está interessada em investir na casa britânica.

A Geely está com vontade de aumentar a sua presença na Europa, depois de ser já dona da Volvo, da Lotus, de metade da Smart e de ser acionista de referência da Daimler. O próximo alvo é a Aston Martin, que passa um mau bocado depois de ter entrado na bolsa de Londres.

Para já, a empresa chinesa está a avaliar a operação para perceber o que vai fazer e se a oferta será de ordem financeira, tecnológica ou ambas. E esta vontade da Geely em participar no capital da Aston Martin, não impede que a propalada e confirmada vontade do bilionário canadiano Lawrence Stroll em comprar por pouco mais de 200 milhões de euros, 19,9% se concretize.

Recordamos que este interesse surge numa altura em que a Aston Martin está em mais lençóis financeiros, depositando todas as esperanças no DBX, o primeiro SUV da casa de Gaydon. Aliás a marca lançou um alerta sobre os lucros da marca, que devido a todos os problemas com as taxas aduaneiras e a contração de vários mercados, levaram a que as vendas recuassem 7% face a 2018 para 5819 unidades. Algo que levou Andy Palmer a dizer que 2019 foi um “ano muito desapontante”.

Com isto, a margem de lucro operacional rondará os 12,5%, uma valente queda dos 20% que estavam previstos, provocando uma forte queda do valor das ações da empresa e os lucros que não devem exceder os 150 milhões de euros, antes de impostos, juros e depreciação. Convirá lembrar que desde que entrou na bolsa, a Aston Martin perdeu 80% do valor inicial de quase 5 mil milhões de euros.