Esta gama E-Tense oferece dois modelos: o DS3 Crossback E-Tense, veículo 100% elétrico e o DS7 Crossback E-Tense 4×4 (híbrido Plug In), antecipando o ano de 2025 em que a DS será exclusivamente uma marca eletrificada.

O DS7 Crossback E-Tense 4×4 é um SUV com 300 CV e 520 Nm de binário (bloco Puretech 200 CV e dois motores elétricos), tração integral e com uma autonomia em modo elétrico de 58 quilómetros. Emite apenas 30 gr/km de CO2 (WLTP), utilizando muma bateria de 13.2 kWh. Já o DS3 Crossback E-Tense é a versão 100% elétrica do DS3, pertencendo ao segmento B. É um SUV-B que estreia a eletricidade como combustível, oferecendo um motor de 100 kW e uma bateria de 50 kWh. Acelera dos 0-100 km/h em 3,3 segundos e exibe, debaixo do protocolo WLTP, uma autonomia de 320 km.

Ambos possuem recuperação de energia na desaceleração e na travagem e serviços associados como oMyDS, que permite aceder a todas as informações do automóvel: onde está estacionado, o estado da carga da bateria, dados de consumo, a quilometragem ou a autonomia restante. O MyDS é também utilizado para gerir de forma remota o pré-condicionamento térmico e o carregamento da bateria dos veículos elétricos, a fim de ter a melhor gestão da utilização da energia.

Aaplicação Free2Move oferece um planificador de percursos totalmente integrado. Esta função é apresentada no ecrã, mas é também possível visualizá-la num telefone. Permite preparar uma viagem e confirmar eventuais paragens para carregamento. Uma vez junto a um dos 130.000 pontos de carga identificados em toda a Europa, é possível pagar uma taxa de carregamento público “Charge my Car” através da opção Free2Move Services. Basta passar o respetivo cartão em frente ao terminal para iniciar uma carga até 100 kW. São ainda propostos outros serviços como o DS Mobility Pass, que permite aceder a tarifários especiais num aluguer de curto prazo de outro modelo da gama DS. Por fim, ambos os modelos contemplam a oferta de uma “wallbox” de 7,4 kW para os clientes particulares.

Quanto a preços, o DS3 Crossback E-Tense está disponível a partir de 41 mil euros (SoChic), o DS7 Crossback E-Tense 4×4 arranca nos 53.800 euros (Be Chic).