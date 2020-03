Ford tem planos para fechar concessionários e acelerar a recuperação europeia A casa da oval azul está a desenhar um plano para encolher de forma significativa a rede de retalho para acelerar recuperação europeia e o regresso aos lucros. motores AutoMais motores/ford-tem-planos-para-fechar-concessionarios-e_5e6a08999d64b9194ad0ec8e





Foi Stuart Rowley, presidente da Ford Europe, em declarações ao Automotive News Europe quem anunciou esta medida, mas recusando-se a quantificar a proporção do corte, limitando-se a dizer “será o apropriado para o mercado”. Para o patrão da Ford na Europa, esta medida irá aumentar a sustentabilidade e o lucro da marca. “Existem uma série de custos associados à rede de distribuição que acabam refletidos no preço final do carro o que acaba por afetar o lucro. Queremos ter uma rede mais eficiente.”

Por outro lado, a redução será benéfica para o retalho da Ford. “Os nossos concessionários são investidores privados que esperam ter lucro sobre o capital investido.”

A remodelação da rede de retalho da Ford incluirá uma aceleração rumo às vendas online, reagindo aos novos tempos de mudança dos consumidores. “O mundo do retalho está a mudar e pensamos que cada vez mais teremos menos concessionários e menos lojas físicas.”

Esta ideia das vendas online na Europa irá coincidir com o lançamento do novo Mustang Mach E no Velho Continente, no final do ano. “Todos nós esperamos negociar muito mais online, e os consumidores querem ter a possibilidade de encomendar o seu carro pela internet. Querem pagar online, enfim, querem ter apenas um canal para encomendar o seu veículo.”

Mas como lembra Stuart Rowley, “não temos uma árvore das patacas e o dinheiro para financiar o canal online terá de vir de algum lado!” Virá desta redução de concessionários e do corte de 12.500 postos de trabalho na Europa. Alguns dos concessionários podem passar a ser apenas pontos de serviço e a Ford quer o foco nas vendas de comerciais e nos serviços.