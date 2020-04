Ford suspendeu a produção europeia até dia 4 de maio A Ford decidiu, face à pandemia de Covid-19, suspender toda a laboração europeia até ao dia 4 de maio. motores AutoMais motores/ford-suspendeu-a-producao-europeia-ate-dia-4-_5e8748d8b0d677194ca73720





A Ford decidiu, face à pandemia de Covid-19, suspender toda a laboração europeia até ao dia 4 de maio.

Em comunicado, a Ford anunciou que “o recomeço da produção está fortemente dependente da situação pandémica do Coronavírus nas próximas semanas, das restrições de cada país, dos constrangimentos de fornecimento de peças e material e, claro, da possibilidade da nossa rede poder funcionar.”

Esta pausa na produção tinha começado o mês passado e abrange as fábricas de Colónia e Saarlouis, na Alemanha, Craiova, na Roménia e Valência, em Espanha, mais as unidades existentes no Reino Unido.