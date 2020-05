A pickup mais vendida na Europa, recebe nova variante mais exclusiva e com mais equipamento. Chama-se Thunder e pretende ajudar a aumentar as 52.500 unidades vendidas no Velho Continente.

Em Portugal foram apenas 127 unidades, mas os preços entre nós são fator de bloqueio de vendas e não será esta Thunder a mudar o cenário. Infelizmente, pois a Ranger na sua versão Raptor é, sem favor, a melhor pick-up à venda no mercado, tendo sido eleita a Pick-ip do ano 2020.

A Thunder é uma série limitada de 4500 unidades com equipamento reforçado. O motor é o mesmo da Raptor, ou seja, o bloco EcoBlue turbodiesel com 2.0 litros e duplo turbo, com caixa automática de 10 velocidades. O consumo é de 9,1 l/100 km e as emissões de 239 gr/km, de acordo com o protocolo WLTP.

Com a carroçaria na cor Sea Grey, conta com jantes de liga-leve pretas exclusivas, de 18 polegadas, acabamentos Ebony Black na grelha dianteira, para choques traseiro, proteções inferiores, molduras dos faróis de nevoeiro, plataforma de carga desportiva e puxadores das portas. As inserções a vermelho vivo na grelha e plataforma de carga desportiva realçam os principais detalhes e são complementadas por emblemas “Thunder”, com efeito tridimensional, nas portas dianteiras (condutor e passageiro) e no portão traseiro, com o logótipo “Ranger” em preto mate.

Os faróis LED com molduras escurecidas são também de série, e as óticas traseiras adotam igualmente molduras escurecidas. O Ranger Thunder inclui um revestimento específico no espaço de carga traseiro e uma cobertura Black Mountain Top em esmalte. Uma nova e prática divisória do compartimento de carga é também adotada pela primeira vez. O interior oferece bancos em couro Ebony com logótipo “Thunder” bordado a vermelho e costuras correspondentes no volante, bancos, painel de instrumentos e principais pontos de contacto em todo habitáculo. Os tapetes pretos são também de série e contrastam com as soleiras exclusivas iluminadas a vermelho.