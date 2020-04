Está a ser dramática a crise provocada pelo SARS Cov-2 e pela doença Covid-19 e nos EUA as coisas estão mesmo complicadas.

A Ford anunciou que vai perder mais de 4,6 mil milhões de euros (5 biliões de dólares) no final do segundo trimestre de 2020, devido à pandemia de Covid-19 e aos efeitos da mesma na economia mundial. Este gigantesco prejuízo operacional, soma-se aos 581 milhões de prejuízo antes de juros e impostos no final do primeiro trimestre, onde a operação nos Estados Unidos ofereceu um lucro antes de juros e impostos de 319 milhões de euros.

Tim Stone, o diretor financeiro da Ford, afirmou perante estes resultados que a casa da oval azul, não fosse a pandemia, teria apresentado um lucro ajustado de 1,2 mil milhões de euros. Seja como for, a Ford tem no banco, em dinheiro vivo, 32,2 mil milhões de euros (35 biliões de dólares) pelo que tem condições para aguentar até dezembro sem injeções de capital e sem necessidade de incrementar vendas á custa de ações de marketing, vulgo, descontos. A Ford viu as vendas nos EUA descerem 12% em março, particularmente no final do mês e os 1,6 mil milhões de euros de prejuízo líquido anunciados a semana passada já refletiam a situação com o Covid-19.