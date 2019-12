Ford patenteia para brisas que faz parte do tejadilho Segundo os desenhos que publicamos e que são públicos no USPTA (United States Patent and Trademark Office), a Ford entregou a patente de um para brisas que funciona como parte do tejadilho. motores AutoMais motores/ford-patenteia-para-brisas-que-faz-parte-do_5e0a2da3173a6f1c31652770





Num primeiro olhar, parece algo inspirado no Tesla Model X. Depois, percebemos que o para brisas – no caso de um Mustang – prolonga-se para lá da cabeça dos ocupantes dos bancos dianteiros, fazendo parte do tejadilho do carro.

Por essa mesma razão, a patente gira em torno da forma como o tejadilho ficará rígido o suficiente. A solução da Ford envolve um par de barras de tejadilho que correm do pilar A para o pilar C e depois duas barras curvas que abraçam o para brisas e o tejadilho e óculo traseiro.

Teoricamente, isto fará um carro muito rígido em caso de acidente. Não acreditamos que seja usado num Mustang – o carro não se presta a estas coisas – nem sabemos se a Ford apenas patenteou o processo ou se está mesmo a pensar usar o para brisas nos modelos SUV e crossover que vai lançar brevemente. O Ford Mustang Mach-E seria um carro apto a receber este tejadilho. Curiosamente, esta patente foi entregue no dia 14 de maio de 2018, mas só agora foi publicada e está registada. Se vai ser, ou não, usada, é outra questão.