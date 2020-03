Ford parou a produção na fábrica de Almussafes, Valência A marca da oval azul tinha previsto parar durante três dias a produção na fábrica de Almussafes, Valência, mas vai mesmo suspender a produção devido à situação vivida em Espanha. motores AutoMais motores/ford-parou-a-producao-na-fabrica-de_5e6f5c7579a1b71956b53e77





A Ford tinha previsto fazer uma pausa de três dias entre 18 e 20 de março, mas perante a atual situação espanhola face ao Covid-19, a casa americana decidiu parar a produção durante esta semana, mantendo uma vigilância apertada para decidir os próximos passos.

Esta decisão surgiu depois de três colaboradores terem testado positivo com infeção do Coronavírus no complexo de Valência. O protocolo foi seguido, identificados os colaboradores que estiveram em contacto com os infetados, determinando o isolamento de todos. A Ford manterá uma monitorização apertada da situação e tomará mais medidas assim que for necessário.