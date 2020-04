Regras de emissões cada vez mais restritas e vendas de desportivos à míngua, estão a passar fatura e a consequência são o desaparecimento destes carros. O Focus RS é o mais recente.

A dinastia RS parece que vai conhecer o seu epílogo com a versão do Focus lançada em 2016. Ainda se pensou que a Ford pudesse estar a congeminar uma versão RS do Focus com uma mecânica híbrida, mas a verdade é que o estudo de viabilização económica de um produto destes esbarrou nos custos de desenvolvimento que exigiam volumes de vendas impensáveis para um novo Focus RS.

A equação não é muito complicada: as cada vez mais apertados limites de emissão de CO2, empurra um carro desportivo para mecânicas híbridas, muito mais caras e que anulam a possibilidade de negócio devido aos volumes de vendas curtos. Por isso, não haverá um novo Focus RS.

A Ford Performance vai continuar a trabalhar e essa influência é visível no Focus ST, no Fiesta ST, no Mustang e no Ranger Raptor. Já o Mustang eletrificado, como já ontem o AUTOMAIS anunciou, será uma realidade em 2021.