A Ford vai oferecer um sistema de atualizações do Mustang Mach-E através da internet que lhe permitirá atualizar o seu carro sem sair do sofá!

Ao contrário de outros veículos que exigem que se espere que o software seja descarregado, a Ford desenvolveu uma forma que permite atualizações seguras descarregando em “background”, sendo capaz de completar-se em menos de dois minutos.

John Vangelov, diretor da divisão de conectividade da Ford, disse sobre esta possibilidade que “a beleza do Mustang Mach-E é que a experiência do cliente no primeiro dia é apenas o começo – a experiência evoluirá e acrescentará novas caraterísticas e capacidades ao longo do tempo. Os nossos ‘updates over-the-air’ também diminuem o tempo em que o sistema não está disponível através de uma ativação incrivelmente rápida, assegurando que o seu Mustang Mach-E ficará cada vez melhor, mesmo enquanto dorme.”

As atualizações vão além do sistema Sync, pois praticamente todos os módulos do computador a bordo do Mach-E podem ser atualizados sem cabos, o que significa que a Ford pode oferecer mais performance e características que não existiam no carro entregue ao cliente.

Algumas destas atualizações serão invisíveis para o dono do veículo, que pode selecionar um horário – como durante a madrugada – para atualizar o Mach-E enquanto estiver parado. Muitas das atualizações são completadas assim que se liga o carro.

A Ford espera que as primeiras atualizações surjam nos primeiros seis meses após a entrega dos primeiros Mustang Mach-E aos compradores. Os proprietários irão receber notificações detalhando quando as atualizações de software estejam disponíveis, o que pode ocorrer através de ligação Wi-Fi ou por pacote de dados, dependendo do que for atualizado.