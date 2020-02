Ford Mustang Mach-E foi lançado na Europa em Londres num “roadshow” Debaixo do lema “Go Electric” (versão do “Go Further”), o Mustang Mach-E esteve em Londres, nas ruas perto de “Marble Arch”, apresentando-se aos consumidores europeus. motores AutoMais motores/ford-mustang-mach-e-foi-lancado-na-europa-em-_5e469a105002c3127d424bbe





A cidade de Londres foi escolhida como ponto de partida para o “roadshow” europeu que verá o Mustang Mach-E surgir em várias cidades europeias, tendo o ponto de partida escolhido a cidade de Londres. O carro só deverá estar disponível lá ara o final do ano, mas é o pontapé de saída de uma ofensiva que verá a casa da oval azul lançar 18 modelos com hibridização (suave, plena ou Plug In) até final de 2021, tendo este Mustang Mach-E como figura de proa dessa gama.

O Ford Mustang Mach-E é o primeiro produto saído do “Team Edison”, um conjunto de 70 pessoas sedeadas em Detroit que têm a missão de esculpir a próxima geração de modelos eletrificados da Ford. E este Mustang Mach-E nasceu da vontade de “criar algo diferente, especial, que sobressaia da multidão” como referiu Murat Gueler, responsável pelo estilo na Ford Europa. Este é, também, o primeiro carro que faz parte do plano de expandir a família Mustang, criando uma gama. O nome não é inocente: Mach-E lembra o Mach-1 que foi uma versão do Mustang no passado.As primeiras encomendas do carro, dizem algumas fontes, desenham uma carteira já bem recheada de vendas firmes, com muitos a desejarem ser um dos primeiros a receber o Mach-E na versão “First Edition” que estará disponível em 10 mil unidades