Ford Kuga já tem preços que arrancam nos 31.922€ O novo Kuga já está disponível com preços que arrancam nos 31.922€ e culminam nos 44.752€.





A gama do Ford Kuga articula-se em três níveis de equipamentos: Titanium, ST-Line e ST-Line X, enquanto as motorizações se dividem entre gasolina, diesel e híbridos e híbridos Plug In. O bloco 1.5 litros Ecoboost (120 CV e 150 CV), 1.5 litros EcoBlue (120 CV), 2.0 Ecoblue (150 CV) híbrido suave, e 2.5 Duratec híbrido Plug In (225 CV), com opção de caixa automática de 8 velocidades, manual de 6 velocidades e caixa automática específica para o Plug In.

Em termos de preços, começam nas versões Titanium: 31.922 euros (1.5 Ecoboost 120 CV), 33.050 euros (1.5 Ecoboost 150 CV), 35.505 euros (1.5 EcoBlue 120 CV), 37.324 euros (2.0 Ecoblue MHEV 150 CV), 38.268 euros (1.5 EcoBlue 120 CV Automático) e 41.092 euros (2.5 Duratec PHEV 225 CV).

As versões ST-Line arrancam nos 34.702 euros (1.5 Ecoboost 150 CV), 37.175 euros (1.5 EcoBlue 120 CV), 38.980 euros (2.0 EcoBlue MHEV 150 CV), 40.219 euros (1.5 EcoBlue 120 CV automático) e 42.719 euros (2.5 Duratec PHEV 225 CV).

Finalmente, as variantes ST-Line X têm cinco modelos diferentes: 1.5 Ecoboost 150 CV (36.659 euros), 1.5 EcoBlue 120 CV (39.281 euros), 2.0 EcoBlue 150 CV MHEV (41.013 euros), 1.5 EcoBlue Automático 120 CV (42.394 euros) e 2.5 Duratec PHEV 225 CV (44.752 euros).