O motor continua o mesmo V6 de 3.5 litros, mas agora com a potência a subir dos 656 para os 670 CV, conseguidos à custa de novos pistões e nova ignição, melhorando o rendimento térmico.

No que toca ao estilo, o GT recebe uma traseira redesenhada para melhorar o fluxo de ar (50% melhor), com “intercoolers” a ajudar os turbos a funcionar melhor sob constante carga. O modo “Track Mode” foi melhorado para controlar os movimentos da carroçaria. Passa a ser de série o escape da marca eslovena Akrapovic (até agora era vendido como extra), ajudando a poupar 4 quilos e com a mesma nota musical do motor.

Para lá disto, a Ford anunciou uma versão especial denominada GT Liquid Carbon,que não tem pintura, apenas verniz que deixa á mostra a fibra de carbono da carroçaria. As jantes também são feitas em carbono e oferecidas de série. Opcionais são as porcas em titânio, os bancos desportivos com cintos de seis apoios e a decoração exterior.

O GT Gulf Racing Heritage, presta homenagem ao GT40 original que venceu Le Mans em 1968 e 1969 e está de regresso em 2020, com uma decoração ligeiramente diferente, com o número a passar de 9 para 6. O carro atualizado está já disponível para encomenda, mas há poucos disponíveis até porque a produção do Ford GT acaba em 2022.